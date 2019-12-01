Trump dice que "se llevó muy bien" con Petro tras su reunión en la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:59:23

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se “levó muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras la reunión privada que sostuvieron en la Casa Blanca.

“Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el líder republicano.

Además, el mandatario estadounidense reveló que dentro de las cosas que hablaron se encuentra el tema del combate al narcotráfico y sanciones, aunque, no especificó de qué tipo o en contra quién.

“También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió el jefe de Estado.

Por su parte, el presidente Petro declaró en rueda de prensa que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una “impresión positiva” y un “aire optimista” tras un “momento de grave tensión”.