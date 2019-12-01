Trump dice que "se llevó muy bien" con Petro tras su reunión en la Casa Blanca

Trump dice que "se llevó muy bien" con Petro tras su reunión en la Casa Blanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:59:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se “levó muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras la reunión privada que sostuvieron en la Casa Blanca.

“Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el líder republicano.

Además, el mandatario estadounidense reveló que dentro de las cosas que hablaron se encuentra el tema del combate al narcotráfico y sanciones, aunque, no especificó de qué tipo o en contra quién.

“También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió el jefe de Estado.

Por su parte, el presidente Petro declaró en rueda de prensa que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una “impresión positiva” y un “aire optimista” tras un “momento de grave tensión”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Hidalgo, Michoacán, sistemas de aire acondicionado con reporte de robo
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Autoridades piden 29 años de cárcel para legionario de Cristo acusado de abuso infantil
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Más información de la categoria
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Caen 4 presuntos implicados en desaparición de mineros en Sinaloa
Usan a la Guardia Nacional para amedrentar a periodistas en Morelos: Denuncian a regidora y senadora del PVEM
Comentarios