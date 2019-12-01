Trump dice esperar con "ansias" resolución de Corte Suprema sobre aranceles

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que espera “con ansias” el fallo de la Corte Suprema del país sobre la legalidad de los aranceles impuestos por su administración a decenas de naciones.

“Espero con ansias la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre este asunto urgente y crucial para que podamos seguir ¡HACIENDO A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”, aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Además, el líder republicano aseguró que su medida comercial le ha generado a la Unión Americana una ganancia de cientos de miles de millones de dólares, sin embargo indico que aún no se ha calculado el beneficio total.

“A pesar de la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos de América genera, cientos de miles de millones de dólares, como resultado directo de los aranceles aplicados a otros países, aún no se ha calculado el beneficio total de estos”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente republicano se refiere a los “muchos compradores de bienes y productos que, para evitar pagarlos a corto plazo, se abastecen comprando mucho más inventario del que pueden utilizar”, debido a la falta de una decisión judicial sobre el asunto.

En ese sentido el presidente Trump consideró que “Sin embargo, esa fuerte compra de inventario se está agotando, y pronto se pagarán aranceles sobre todo lo que se aplique, sin evasión, y las cantidades a pagar a EEUU se dispararán, superando los niveles históricos de dólares recibidos”.