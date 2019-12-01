Trump conmuta sentencia de George Santos, encarcelado por fraude electrónico

Trump conmuta sentencia de George Santos, encarcelado por fraude electrónico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:21:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmó la conmutación de la sentencia del excongresista republicano por Nueva York, George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el ex representante había sido “terriblemente maltratado” en prisión por lo que ordenó su liberación inmediata.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El líder republicano describió a Santos como alguien que suele ser “un poco pícaro” pero que hay muchos “pícaros” en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

El recién liberado fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión.

El político republicano es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan a mujer en plena Calzada Insurgentes en Irapuato; resulta herida
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de mil dosis de narcóticos; hay un detenido 
En Zitácuaro, Michoacán se lleva a cabo Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras de ADN
Cae presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios