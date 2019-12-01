Trump conmuta sentencia de George Santos, encarcelado por fraude electrónico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:21:18

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmó la conmutación de la sentencia del excongresista republicano por Nueva York, George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el ex representante había sido “terriblemente maltratado” en prisión por lo que ordenó su liberación inmediata.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El líder republicano describió a Santos como alguien que suele ser “un poco pícaro” pero que hay muchos “pícaros” en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

El recién liberado fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión.

El político republicano es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.