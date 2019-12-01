Trump confirma conversación con Nicolás Maduro

Trump confirma conversación con Nicolás Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:57:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; sin embargo, se negó a dar detalles de la conversación.

A bordo del Air Force One, un reportero cuestionó al mandatario estadounidense sobre la comunicación con el líder chavista, a lo que Trump se limitó a decir “la respuesta es sí… No quiero comentar al respecto”.

Cabe mencionar que, según el medio The New York Times (NYT), la conversación se llevó a cabo la semana pasada y en ella se planteó la posibilidad de acordar reunión entre ambos jefes de Estado en la Unión Americana.

No obstante, según las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, la llamada en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia camioneta en Tacámbaro, Michoacán
Revientan fiesta clandestina con más de 300 menores de edad en Nuevo León; localizan arma, dinero y adolescentes alcoholizados
Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa
Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo
Más información de la categoria
Revientan fiesta clandestina con más de 300 menores de edad en Nuevo León; localizan arma, dinero y adolescentes alcoholizados
Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa
¡La mandó a Manchester! Chicharito falla penal y Chivas se va de vacaciones tras caer ante Cruz Azul
Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo
Comentarios