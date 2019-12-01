Trump confirma conversación con Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:57:48

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro; sin embargo, se negó a dar detalles de la conversación.

A bordo del Air Force One, un reportero cuestionó al mandatario estadounidense sobre la comunicación con el líder chavista, a lo que Trump se limitó a decir “la respuesta es sí… No quiero comentar al respecto”.

Cabe mencionar que, según el medio The New York Times (NYT), la conversación se llevó a cabo la semana pasada y en ella se planteó la posibilidad de acordar reunión entre ambos jefes de Estado en la Unión Americana.

No obstante, según las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, la llamada en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro.