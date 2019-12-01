Trump califica de "muy productiva" reunión con Sheinbaum y Carney

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:19:00
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy productiva” la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum Pardo y Mark Carney, presidenta de México y primer ministro de Canadá, respectivamente.

Sí, nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México, y hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo, hablamos principalmente de comercio“, manifestó el mandatario estadounidense.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su relación con el jefe del Estado canadiense, el líder republicano aseguró que tienen “una buena relación”, pero comercialmente tiene asuntos que tratar.

“El problema es que Canadá fabrica muchas cosas que no necesitamos porque las fabricamos nosotros mismos también, pero lo resolveremos”, comentó el presidente Trump.

Los tres líderes de Norteamérica re reunieron en la previa del sorteo del Mundial 2026, el cual se celebró en el Kennedy Center, ubicado en Washington D. C.

Noventa Grados
