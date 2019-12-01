Trump asegura que sería "un gran honor" tomar Cuba: “podría hacer lo que quisiera con ella”, declara

Trump asegura que sería "un gran honor" tomar Cuba: “podría hacer lo que quisiera con ella”, declara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 08:58:06
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como “una nación fracasada”, la cual no tiene “dinero, no tiene petróleo, no tiene nada”.

No obstante, comentó que es una isla con bonitos paisajes.

Cabe recordar que, desde hace algunas semanas, el presidente Trump ha amenazado con tomar control de la isla, ya sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”.

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