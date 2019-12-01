Trump asegura que la guerra en Irán “pronto” terminará

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:56:56

Washington, Estados Unidos, 11 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán podría concluir pronto, al asegurar que la ofensiva militar ha causado un daño significativo en ese país.

En una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios, el mandatario señaló que el conflicto terminará cuando así lo decida su gobierno.

“Cuando quiera que termine, terminará”, declaró.

Trump agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos en coordinación con Israel avanza de forma favorable.

“Va viento en popa. Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, aseguró.

La operación militar, denominada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, tuvo como uno de sus primeros resultados la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, así como de varios integrantes de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses, lo que ha incrementado la tensión en Medio Oriente.

La administración de Trump sostiene que el objetivo de la ofensiva es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para desarrollar un arma nuclear, aunque hasta ahora no ha detallado un calendario claro sobre la duración del conflicto.