Trump asegura que él tiene la última palabra sobre el plan de paz en Ucrania

Trump asegura que él tiene la última palabra sobre el plan de paz en Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 11:21:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que él es quien tiene el poder de aprobar o rechazar el nuevo plan de paz en Ucrania, el cual cuenta con 20 puntos a analizar.

Asimismo, en entrevista para el medio, Politico, el mandatario estadounidense aseveró que su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski “no tiene nada”, hasta que él apruebe el documento.

Cabe señalar que, se tiene previsto que el líder republicano reciba al presidente de Ucrania el próximo 28 de diciembre en su residencia privada de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida.

En ese sentido, el jefe del Estado estadounidense expresó su confianza en que dicho encuentro será productivo, y dijo que lo que resulte de esa plática será positivo.

Días atrás, Zelenski sostuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”
Identifican a hombre ultimado en la Gertrudis Sánchez, en Morelia, Michoacán 
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Detienen a hombre en Yucatán por hacer fraude con canastas navideñas; víctimas querían lincharlo
Más información de la categoria
Gobierno de Fanny Arreola escala conflicto con sindicalizados de Apatzingán, Michoacán: levantará actas por “toma violenta”, pese a protesta pacífica
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Colocan mantas en la frontera Michoacán – Colima y lanzan mensaje directo a la policía comunitaria de Coahuayana
Anuncia Hacienda que no habrá “gasolinazo” en 2026, pero mexicanos ya pagan el doble por litro que en EEUU
Comentarios