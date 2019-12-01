Trump asegura que él tiene la última palabra sobre el plan de paz en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 11:21:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que él es quien tiene el poder de aprobar o rechazar el nuevo plan de paz en Ucrania, el cual cuenta con 20 puntos a analizar.

Asimismo, en entrevista para el medio, Politico, el mandatario estadounidense aseveró que su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski “no tiene nada”, hasta que él apruebe el documento.

Cabe señalar que, se tiene previsto que el líder republicano reciba al presidente de Ucrania el próximo 28 de diciembre en su residencia privada de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida.

En ese sentido, el jefe del Estado estadounidense expresó su confianza en que dicho encuentro será productivo, y dijo que lo que resulte de esa plática será positivo.

Días atrás, Zelenski sostuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.