Trump arremete contra candidato demócrata a alcaldía de Nueva York: "odia a los judíos", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:06:34

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, a quien acusó de odiar a los judíos.

Asimismo, a través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense y aseveró que cualquiera que profese dicha fe y vote por el liberal “es una persona estúpida”.

"Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado ENEMIGO DE LOS JUDÍOS ¡Es una persona estúpida!" afirmó en su red social el líder republicano.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron como parte de su último intento de aumentar el apoyo al aspirante independiente Andrew Cuomo, quien perdió las elecciones primarias demócratas.

Mamdani, de 34 años, es un socialista democrático y musulmán que fue acusado de antisemitismo por sus críticos por su postura sobre Gaza durante la campaña.

Cabe señalar que cuenta con el respaldo de su antiguo oponente a la alcaldía, Brad Lander, contralor de Nueva York, que es judío.