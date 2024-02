Trump arrasa en las primarias de Carolina del Sur, vence a Nikkie Haley

Carolina del Sur, Estados Unidos, a 24 de febrero de 2024.- Este sábado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump arrasó en las elecciones primarias de Carolina del Sur, derrotando a Nikkie Haley.

Medios estadounidenses han concedido el triunfo al expresidente republicano, según el primer recuento, con más del 60 por ciento de los votos.

"A nuestro país lo van a volver a respetar como nunca antes. Es una noche fantástica (...) el gran día viene en Michigan y vamos bien", dijo en un mensaje ante su militancia.

El ex mandatario ha arrasado en las cuatro primeras grandes contiendas republicanas, con victorias en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Antes de las votaciones, Trump se reunió con activistas conservadores cerca de Washington, en su discurso dijo que si vece a Biden en las elecciones generales del 5 de noviembre representará un día del juicio final” para Estados Unidos, y la “última y absoluta venganza” contra Joe Biden.

Y, de nueva cuenta reiteró en su narrativa que pondrá fin a la “invasión” de migrantes con una deportación masiva.

"Será la deportación más grande en la historia de nuestro país y no tenemos otra opción. No es nada agradable decirlo y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán: 'Oh, es tan malo'. Él es... No, no. Están matando a nuestra gente. Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, no tenemos otra opción", afirmó Trump ante simpatizantes de la ultraderecha.