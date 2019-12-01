Trump anuncia que EEUU será el "guardián" de Ormuz, pero pide compensación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:47:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país se convertirá en el “guardián” del Estrecho de Ormuz, pero consideró que debía ser compensado por su labor.

“Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (…) Y deberíamos ser compensados por eso”, afirmó líder republicano en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

Igualmente, el mandatario estadounidense mencionó que la Unión Americana será compensada porque las “otras naciones” que se benefician del tráfico por la vía marítima “son muy ricas”.

En ese sentido, el presidente Trump comentó que “no se puede esperar” que esa labor sea gratis, ya que merecen un pago por poner a su gente en peligro.

“Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso gratis (…) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”, insistió.