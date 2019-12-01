Trump anuncia desclasificación de documentos sobre las elecciones de 2020

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 22:57:22

Washington D.C., Estados Unidos, 16 de julio de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación y divulgación de documentos de inteligencia relacionados con las elecciones presidenciales de 2020, los cuales abordarían presuntos casos de piratería, explotación e interferencia extranjera.

De acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca, los documentos incluyen evaluaciones de agencias como la CIA y el FBI sobre presuntos accesos a bases de datos de votantes.

Asimismo se mencionó que entre esos reportes están relacionados con China, así como posibles vulnerabilidades y manipulaciones de la infraestructura electoral.

La administración de Trump señaló que la publicación de estos archivos forma parte de una estrategia para transparentar la información sobre la integridad del proceso electoral y poner a disposición del público las evaluaciones elaboradas por las agencias de inteligencia.