Trump amenaza con demandar a comediante por broma sobre su relación con Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 11:45:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar acciones legales contra el comediante Trevor Noah, quien fungió como anfitrión de la 68ª edición de los Premios Grammy, en donde hizo una broma sobre la supuesta relación del mandatario con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En la gala, el artista de origen sudafricano dijo “el premio que todo artista quiere casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, luego agregó “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”, al entregar el galardón a la Canción del Año a la cantante Billie Eillish, por el tema Wildflower.

Como respuesta, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en contra de la ceremonia y de Noah.

“Los Premios Grammy son lo PEOR y prácticamente imposibles de ver”, escribió el líder republicano, quien después aseguró que nunca estuvo en la isla del empresario.

“Nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí… ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, afirmó.