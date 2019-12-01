Trump abre posibilidad de reunión trilateral con Zelenski y Putin

Trump abre posibilidad de reunión trilateral con Zelenski y Putin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 13:16:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump abrió la posibilidad de que se celebre una cumbre trilateral con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, presidentes de Rusia y Ucrania, respectivamente.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó el mandatario estadounidense.

Lo anterior, desde la Casa Blanca en el arranque de su encuentro con el jefe del Estado ucraniano.

Por su parte, el presidente Zelenski aseguró que su país y sus ciudadanos están preparados para una cumbre trilateral como la que propone Trump.

Mientras tanto, al ser preguntado sobre si la reunión de hoy podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, el mandatario Estadounidense contestó que no.

“No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo”, dijo el empresario de bienes raíces.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vecinos de Poza Rica someten, amarran y entregan a presunto ladrón
Grupos armados se enfrentan en los límites de Michoacán con Jalisco, entre Tepalcatepec y Jilotlán
Operación Frontera Norte: decomisan estupefacientes, armas, millones en químicos y combustible robado
Hombre pierde la vida en central de autobuses de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Vecinos de Poza Rica someten, amarran y entregan a presunto ladrón
Grupos armados se enfrentan en los límites de Michoacán con Jalisco, entre Tepalcatepec y Jilotlán
Adecuado, que EU ofrezca recompensa por criminales mexicanos: Bedolla
Operación Frontera Norte: decomisan estupefacientes, armas, millones en químicos y combustible robado
Comentarios