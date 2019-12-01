Trasladarán sede del Comando Espacial de EU a Alabama

Trasladarán sede del Comando Espacial de EU a Alabama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:37:52
Washington, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2025.- El presidente, Donald Trump, dio a conocer que la sede del Comando Espacial de Estados Unidos, será movida de Colorado a Alabama.

“Me complace informar que la sede del Comando Espacial de Estados Unidos” se trasladará a la hermosa localidad de Huntsville, Alabama, que de ahora en adelante será conocida como la Ciudad de los Cohetes”.

Fue través de una transmisión desde la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense indicó que con este movimiento, se generarán más de 30 mil empleos en Alabama, además de miles de millones de dólares de inversión.

“Con la misión de proteger los activos espaciales estadounidenses y detectar cualquier amenaza a nuestra patria. Inicialmente, seleccionamos Huntsville para la sede de Space Com, pero la administración Biden obstruyó injustamente esos planes... Hoy, avanzamos con lo que queremos hacer”, expresó el líder republicano.

 

