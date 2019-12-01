-->

Tras ser deportada, Gret Thunberg asegura que Israel quiere eliminar a toda la población de Gaza

Tras ser deportada, Gret Thunberg asegura que Israel quiere eliminar a toda la población de Gaza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:44:29
Atenas, Grecia, a 7 de octubre 2025.- La activista Greta Thunberg, que fue deportada tras viajar en la flotilla Sumud, aseguró que “Israel está intentando eliminar a una población entera” de la Franja de Gaza.

Además, la joven sueca, que llegó al aeropuerto de Atenas, Grecia, junto con otras 135 personas que buscaban llevar ayuda humanitaria al enclave palestino, aseguró que durante su “encarcelamiento” sufrieron abusos y malos tratos.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, señaló la luchadora social ante medios que se congregaron en la terminal aérea.

La activista señaló que la comunidad internacional debe poner el foco en que “mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva”.

Asimismo, acusó al Estado judío de violar el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara a la Franja de Gaza, al tiempo que aseveró que la población gazatí “se está muriendo de hambre”.

Por otra parte, Thunberg aseveró que los demás países tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, lo que significa “poner fin a la complicidad, ejercer una presión real y detener las transferencias de armas” a Israel.

“No estamos viendo eso, no estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos. Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos… ¿cómo los seres humanos pueden ser tan malvados como para matar de hambre deliberadamente a millones de personas?”, sentenció.

Noventa Grados
