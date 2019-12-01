Tras semanas de persecución EEUU logra interceptar buque que esquivó bloqueo cerca de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:47:05

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de enero 2026.- Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron dar alcance e interceptar a un buque petrolero sancionado que esquivó el bloqueo estadounidense cerca de las costas de Venezuela.

Los militares pudieron abordar el tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, según informaron medios locales que citaron a funcionarios federales.

Según información oficial, tras escapar el bloqueo en Sudamérica, los tripulantes del navío pintaron una bandera rusa en un costado, modificaron el nombre y cambiaron la matrícula por una de Rusia.

Según la fuente citada por The New York Times (NYT, la tripulación del buque no ofreció resistencia en el momento del abordaje.

Cabe señalar que Moscú había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela. Es de mencionar que se trata del tercer tanquero vinculado a Venezuela – que forma parte de una “flota fantasma” que transporta crudo ilícito – que intercepta EEUU.