Equipa Mauricio Kuri al estado de fuerza queretano con más de 155 mdp

Querétaro, Querétaro, 8 de enero del 2026.- La seguridad de las familias queretanas continuará siendo nuestra principal prioridad este 2026, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la entrega de patrullas y equipamiento a las corporaciones de los 18 municipios y Policía Estatal, con una inversión superior a los 155 millones de pesos, acción que representa un paso firme para el fortalecimiento del 100 por ciento de los cuerpos policiales del estado.

“Hemos tenido en estos cuatro años de mi gobierno una inversión histórica en tecnología, en equipamiento, y en capacitación, y por supuesto, en nuevos elementos policiales (…) Hoy no solo entregamos equipamiento, hoy reafirmamos que en Querétaro la seguridad es una prioridad. Que aquí la tranquilidad de las familias queretanas se cuida. Que aquí facilitamos un ambiente de paz y oportunidades, con los mejores policías. Que aquí defendemos la paz de nuestros ciudadanos, con resultados que se ven y que se sienten”, manifestó.

Kuri González recalcó que más allá del discurso, desde su administración seguirán demostrando con hechos, planeación, estrategia, inversión, coordinación, resultados permanentes y con una fuerza operativa renovada el compromiso de seguir fortaleciendo a la policía queretana desde adentro, integrando a nuevos elementos, reforzando la capacitación, la tecnología y la infraestructura; así como con nuevo equipamiento y nuevas unidades.

En presencia de elementos que integran el estado de fuerza queretano, el mandatario precisó que una muestra de ello es la entrega de estas 85 nuevas patrullas; así como chalecos balísticos para el 100 por ciento de la Policía Queretana; y uniformes nuevos para el 100 por ciento de las y los policías estatales, además de equipo táctico.

“Nuestro propósito es claro: poner las mejores herramientas, en manos de los mejores policías. Para lograr mayor cobertura y presencia policial en las calles de nuestros 18 municipios; para responder de manera más rápida y efectiva al llamado de las familias; para apuntalar una policía de proximidad queretana en beneficio de toda la gente (…) Gracias, señores oficiales, oficialas. Gracias por su esfuerzo diario”, puntualizó.

Durante el acto que tuvo lugar en el Querétaro Centro de Congresos y que representó la primera entrega de equipamiento policial de este 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, subrayó que con esta acción reafirman la decisión de Estado de invertir de manera constante, responsable y estratégica en la seguridad de las y los queretanos.

Posterior a enfatizar que nada es producto de la improvisación, indicó que estas 85 patrullas, mil 694 chalecos balísticos y los más de 12 mil 850 artículos de equipamiento, como uniformes, cascos, fornituras, guantes y calzado, son el resultado de una voluntad política firme y sostenida a lo largo de toda una administración; una voluntad que entiende, dijo, que la seguridad no es un gasto, sino una inversión prioritaria para el desarrollo de la estabilidad y la paz social.

“Señor Gobernador, su compromiso con la seguridad ha sido claro desde el primer día. Gracias a esa visión, Querétaro hoy se encuentra sólidamente posicionado a nivel nacional, no solo por indicadores y estadísticas, sino por algo mucho más importante, la confianza de la ciudadanía y la fortaleza de sus instituciones. La seguridad no se construye con discursos, se construye con decisiones, y hoy esta entrega es una decisión concreta que fortalece capacidades operativas, protege vidas y dignifica el trabajo de la Policía en todo el estado”, acotó.

En su intervención, hizo hincapié en que este acto también envía un mensaje claro a todos los municipios de Querétaro de que la seguridad es una responsabilidad compartida, no reconoce fronteras administrativas y no reconoce diferencias políticas; en esta tesitura, desde el Gobierno del Estado, reiteró el llamado a que cada municipio se sume de manera decidida a la estrategia estatal de seguridad, compartiendo información, homologando criterios operativos, fortaleciendo la profesionalización policial, y trabajando bajo una visión común de prevención, reacción y control territorial.

“Cuando el Estado y los municipios avanzan juntos, Querétaro avanza más fuerte. Aquí no hay esfuerzos aislados, hay un proyecto colectivo que busca garantizar entornos seguros para todas las familias sin excepción. Estos uniformes, estos chalecos, estas patrullas y este equipamiento no solo son herramientas de trabajo, son un símbolo de confianza, de respaldo institucional y de responsabilidad”, aseveró.

Previo a rendir el exhorto a la policía queretana por el comandante Jackson Randy Crisóstomo Téllez, el titular de la SSC auguró que esta primera entrega marca el inicio de un año de trabajo intenso, coordinado y decidido; refrendó su compromiso de seguir invirtiendo, fortaleciendo capacidades y construyendo un Querétaro seguro, ordenado y en paz.

“Porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho y garantizarla es una responsabilidad que asumimos todos”, expresó.

Destacar que se distribuyeron 60 unidades en las corporaciones de los 18 gobiernos municipales y equipamiento consistente en chalecos balísticos por 78 millones 45 mil pesos. Del mismo modo, se otorgaron 25 patrullas, equipo de intervención y chalecos balísticos a la Policía Estatal (POES) por 77 millones 186 mil pesos.