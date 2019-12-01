Tras dos semanas hospitalizado, Bolsonaro es dado de alta y cumplirá arresto domiciliario por motivos de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 14:19:32

Brasilia, Brasil, a 27 de marzo 2026.- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria tras dos semanas ingresado, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario, informó su médico.

El líder de la ultra derecha brasileña, quien cumple una sentencia de más d e20 años en prisión por el fallido intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario del país, fue internado con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.

En su internamiento pasó más de una semana en terapia intensiva, pero el pasado 23 de marzo fue trasladado a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.

Cabe señalar que la Corte Suprema de Brasil le autorizó al ex jefe de Estado el no volver a la prisión y cumplir su arresto en su domicilio por razones "humanitarias" durante un plazo de 90 días prorrogables.

El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.