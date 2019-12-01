Tras destitución, Dina Boluarte reitera que no buscará asilo y asegura que no cometió delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 11:47:48

Lima, Perú, a 11 de octubre 2025.- La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso.

De igual forma, aseguró que no es “responsable de ninguno” de los casos por los que la Fiscalía la investiga.

La ex mandataria peruana ofreció un pronunciamiento ante medios de comunicación en el que ratificó su estadía en Perú, a pesar de perder su cargo.

“Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar”, sostuvo.

Asimismo, en compañía de Juan Carlos Portugal, uno de sus abogados, la ex titular del Ejecutivo dijo: “No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”.

Cabe mencionar que, desde el pasado 9 de octubre, cuando se dio a conocer su destitución, comenzaron a correr los rumores de que buscaría asilo político en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador.