Tras destitución, Dina Boluarte reitera que no buscará asilo y asegura que no cometió delitos

Tras destitución, Dina Boluarte reitera que no buscará asilo y asegura que no cometió delitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 11:47:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lima, Perú, a 11 de octubre 2025.- La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso.

De igual forma, aseguró que no es “responsable de ninguno” de los casos por los que la Fiscalía la investiga.

La ex mandataria peruana ofreció un pronunciamiento ante medios de comunicación en el que ratificó su estadía en Perú, a pesar de perder su cargo.

“Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar”, sostuvo.

Asimismo, en compañía de Juan Carlos Portugal, uno de sus abogados, la ex titular del Ejecutivo dijo: “No está siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”.

Cabe mencionar que, desde el pasado 9 de octubre, cuando se dio a conocer su destitución, comenzaron a correr los rumores de que buscaría asilo político en embajadas de países como Argentina, Brasil o Ecuador.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida; hechos ocurridos en Morelia, Michoacán
Detienen a presunto homicida de alumno del CCH Sur; estaba hospitalizado
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y 8 desaparecidos en todo el país
Comentarios