Tras conflicto con Irán, aumenta el precio del petróleo a más de 100 dólares por barril

Washington, Estados Unidos, a 8 de marzo de 2026.- El mercado energético internacional registró un fuerte repunte este domingo luego de que el petróleo de referencia en Estados Unidos superara nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la tensión generada tras una semana de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) llegó a rozar los 110 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022, mientras que el Brent, considerado el principal indicador mundial del petróleo, también superó los 105 dólares. Analistas atribuyen este incremento a la incertidumbre que provoca el conflicto en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

De acuerdo con reportes de firmas especializadas en mercados energéticos, el Brent llegó a subir hasta 15 por ciento después de que productores del Medio Oriente redujeron su producción ante el cierre de esa ruta marítima clave debido a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el impacto económico del alza al señalar que el encarecimiento del crudo es “un pequeño precio que hay que pagar” para garantizar la seguridad y la paz frente a la amenaza nuclear iraní.

El conflicto también ya tiene efectos en los consumidores estadounidenses. Desde el inicio de las hostilidades, el precio promedio de la gasolina en el país ha aumentado cerca de 16 por ciento, equivalente a 47 centavos de dólar, para ubicarse alrededor de 3.45 dólares por galón.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera ni la infraestructura energética de Irán, distanciándose de acciones recientes de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.