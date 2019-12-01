Tragedia en Perú: al menos 37 muertos tras caída de autobús a un abismo en Arequipa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 10:38:19

Lima, Perú, 12 de noviembre del 2025.- Una tragedia sacudió el sur de Perú la madrugada de este 12 de noviembre, cuando un autobús de transporte de pasajeros cayó a un abismo en una zona rural del distrito de Ocoña, en la región de Arequipa.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, luego de que el vehículo, presuntamente, chocara contra una camioneta, según reportó la emisora RPP.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, informó que inicialmente se registraron 17 víctimas mortales, pero con el paso de las horas la cifra aumentó a 37.

“Lamentablemente, hasta el momento se han confirmado 36 fallecidos en el lugar y uno más en el centro de salud de Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva, porque el personal de bomberos ha llegado hasta la zona”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Oporto, 14 personas heridas fueron trasladadas al hospital de Camaná, y al menos cuatro de ellas están siendo derivadas hacia la ciudad de Arequipa para recibir atención especializada.

Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud publicó en sus redes sociales una lista con 24 heridos que permanecen internados, y actualizó su reporte a 16 fallecidos, con base en datos preliminares proporcionados por la Policía de Carreteras.

El autobús accidentado pertenecía a la empresa Llamosas y había salido desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la capital regional. Las autoridades peruanas continúan investigando las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate trabajan en la recuperación de los cuerpos y el traslado de los sobrevivientes.