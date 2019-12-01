Tragedia en Nueva York, accidente de bus turístico de 5 personas muertas

Tragedia en Nueva York, accidente de bus turístico de 5 personas muertas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 11:47:24
Nueva York, Estados Unidos, a 23 de agosto 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida en el estado de Nueva York, luego de que un autobús turístico con 54 pasajeros se accidentó mientras regresaba de una excursión.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte de personas regresaba de las Cataratas del Niágara y se estrelló en la carretera Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de la ciudad de Búfalo, fronteriza con Canadá.

Asimismo, se dio a conocer que el chófer de la unidad perdió el control por una distracción y al intentar evitar impactar contra un arcén de la vialidad el vehículo se volcó.

Por otra parte, se informó que las cinco víctimas mortales eran adultos.

Mientras tanto, la Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al accidente y está bajo custodia judicial.

Además, un un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región.

