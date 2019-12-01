Tráfico de fauna en Perú: cría de mono sobrevive aferrada a un peluche tras ser rescatada

Tráfico de fauna en Perú: cría de mono sobrevive aferrada a un peluche tras ser rescatada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:53:36
Lima, Perú, 5 de marzo del 2026.- Punch es una cría de mono ardilla —también conocido como mono fraile— originaria de la Amazonía de Perú. Al nacer fue separado de su madre y trasladado a Lima con la intención de venderlo como mascota. Sin embargo, el pequeño primate fue rescatado y ahora, aferrado a un peluche que le brinda calor y compañía como su similar de Japón, intenta recuperarse tras haber sido víctima del tráfico ilegal de fauna.

El mono fraile es un primate de tamaño reducido que suele medir alrededor de 32 centímetros y habita principalmente en las selvas de Centroamérica y Sudamérica.

Punch fue rescatado el viernes pasado en Lima con un peso de apenas 90 gramos. De acuerdo con el veterinario especializado en fauna silvestre Julio Carrión, quien lo atiende en el Club Metropolitano Huáscar, el animal llegó en condiciones delicadas.

Según explicó el especialista, el pequeño primate presentaba deshidratación y signos de debilidad, aunque poco a poco ha mostrado mejoría con los cuidados recibidos.

Carrión detalló que los traficantes de fauna suelen capturar monos en diversas zonas de la Amazonía peruana y, para quedarse con las crías, frecuentemente matan a las madres. Posteriormente trasladan a los animales hasta Lima para venderlos, ya que en la capital alcanzan un mayor valor económico.

El veterinario advirtió que el traslado resulta especialmente peligroso para estos animales: nueve de cada diez crías mueren durante el trayecto debido a las malas condiciones en las que son transportadas.

