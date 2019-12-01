Nueva York, Estados Unidos, a 26 de noviembre de 2026.- Las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se vieron afectadas por un fuerte temporal que provocó inundaciones, cortes de electricidad y complicaciones en los traslados, además de obligar a modificar uno de los eventos más tradicionales de Nueva York: el desfile de Macy’s, que fue aplazado por condiciones meteorológicas adversas.

Las intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y nevadas en distintas regiones del país dejaron a cerca de 900 mil viviendas y establecimientos sin servicio eléctrico, principalmente en estados del noreste y la zona centro del territorio estadounidense.

El fenómeno también impactó las operaciones aéreas, con más de dos mil vuelos retrasados y alrededor de 400 cancelaciones, de acuerdo con reportes de seguimiento de vuelos. Nueva Jersey y algunas zonas de Nueva York activaron medidas de emergencia ante el riesgo de inundaciones y daños ocasionados por el viento.

En Nueva York, las condiciones meteorológicas llevaron a posponer el desfile de Macy’s, que este año celebraría su edición número 100. El evento, que tradicionalmente se realiza el Día de Acción de Gracias, fue reprogramado para el sábado 28 de noviembre, debido a los riesgos que representaban las fuertes ráfagas para los globos gigantes, participantes y asistentes.

El temporal también dejó afectaciones en comunidades costeras, donde se reportaron inundaciones y rescates de personas atrapadas en vehículos, mientras las autoridades exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a las recomendaciones de seguridad.