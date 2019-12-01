Tiroteo en iglesia de Jordania deja al menos 7 muertos y 10 heridos

Tiroteo en iglesia de Jordania deja al menos 7 muertos y 10 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 10:18:24
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Al Karak, Jordania, a 23 de octubre 2026.- Al menos siete personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas durante un tiroteo que se registró en una iglesia situada en la provincia de Al Karak, en el oeste de Jordania, según informaron medios locales y autoridades del país.

Una cadena de televisión mencionó que la agresión sucedió durante una procesión fúnebre, cuando dos hombres armados bajaron de un vehículo y abrieron fuego contra los presentes por aproximadamente cinco minutos seguidos.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública de Jordania confirmó que varias personas resultaron gravemente heridas y dio a conocer que desplegó un operativo para dar con los responsables.

Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones Gubernamentales y portavoz del Ejecutivo, Mohamed Momani, informó que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

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