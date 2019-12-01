Tiroteo en fiesta infantil en California deja al menos 4 muertos y 10 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:02:12

Stockton, California, Estados Unidos, a 1 de diciembre 2025.- Al menos cuatro personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante la celebración de una fiesta de cumpleaños infantil en Stockton, en el norte de California.

De acuerdo con información oficial, la balacera se desarrolló al interior de un restaurante en el centro de la ciudad.

Se detalló que entre las víctimas hay menores de edad y adultos, sin embargo, no se dieron más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni el estado de salud de los lesionados.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que el tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 horas tiempo local y aseguró que la investigación sigue en curso por lo que la información es limitada.

“Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, indicó en un comunicado en Facebook.