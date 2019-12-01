Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos menores fallecidos y 18 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 21:59:30

Minneapolis, Minnesota, a 28 de agosto de 2025.- Un tiroteo se registró en una escuela católica, mientras estudiantes se encontraban en una iglesia en Minneapolis, dejando el saldo de dos menores fallecidos y 18 personas heridas.

Según la información, un sujeto ingresó armado y comenzó a disparar a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación, cuando varios jóvenes se encontraban en una misa por el inicio del ciclo escolar.

Tras cometer el crimen, el atacante se quitó la vida, pero dejó varios escritos, así como grabaciones en línea, los cuales están siendo analizados por las autoridades, para saber el motivo que lo llevó a cometer esta masacre.

“El tirador expresó odio hacia casi todos los grupos imaginables", expresó el fiscal interino para Minessota, Joseph Thompson

Asimismo, indicó que el tirador, idolatraba a los tiradores escolares y asesinos en masa más notorios en la historia de Estados Unidos, además de que tenía una obsesión por quitarle la vida a niños.

“Esto fue un acto de terrorismo interno motivado por una ideología llena de odio", aseguró el director del FBI, Kash Patel.

Las víctimas, fueron dos niños, uno de diez y otro de ocho años, además de que entre los heridos, se encuentra un menor un hombre de las tercera edad en estado delicado.

En el lugar, fueron encontrados 116 cartuchos de rifle y tres cartuchos de escopeta, así como un cartucho que parecía haberse quedado atascado en una pistola.

El atacante, Robin Westman, se identificaba como una mujer transgénero de 23 años de edad, después de que cambió su nombre legalmente en el 2020.