Tiroteo en empresa de Virginia deja dos trabajadores sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:05:58

Virginia, Estados Unidos, a 30 de septiembre de 2026.- Un operativo policial terminó con la muerte del presunto responsable de un tiroteo ocurrido en una empresa de renta de equipos en Manassas, Virginia, donde dos trabajadores perdieron la vida y otro resultó herido.

El ataque se registró la mañana de este miércoles en las instalaciones de United Rentals, luego de un altercado entre empleados. De acuerdo con las autoridades, Marvin Grant, de 37 años, habría disparado contra tres de sus compañeros antes de abandonar el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Richard Lamont, de 48 años, y Christopher Serrano, de 33, quienes fallecieron posteriormente en un hospital. Un tercer trabajador permanecía hospitalizado y se reportaba estable.

Tras el ataque, las autoridades localizaron el vehículo de Grant en la carretera interestatal 81, en el condado de Augusta. Los agentes intentaron detenerlo y, después de que el sospechoso se detuviera, comenzó un enfrentamiento que se prolongó durante aproximadamente una hora.

Finalmente, Grant se quitó la vida durante el operativo, de acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, cuyos agentes señalaron que no utilizaron sus armas durante el incidente.

Mientras se desarrollaba la búsqueda, fueron cerrados algunos accesos viales de la zona y se implementaron medidas de seguridad en escuelas cercanas. Hasta el momento, las autoridades no han establecido el motivo que habría provocado el ataque y la investigación continúa.