Tiroteo en Carolina del Norte deja un hombre fallecido y dos policías heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 21:53:53
Mecklenburg, Carolina del Norte, a 26 de diciembre de 2025.- Un sujeto perdió la vida la mañana de este viernes luego de que se enfrentara a tiros con policías en un sector suburbano de Charlotte, en Carolina del Norte, mientras se realizaba un intercambio de custodia de un menor, de acuerdo a información de las autoridades locales.

Durante el incidente, dos oficiales del Departamento de Policía de Mint Hill resultaron lesionados por impactos de bala y fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como crítico, según un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Los elementos acudieron al sitio tras ser solicitados para brindar apoyo durante el intercambio, el cual se llevaba a cabo alrededor de las 10:45 horas en un establecimiento comercial. Los reportes indican que el hombre involucrado sacó un arma de fuego y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. El agresor falleció en el lugar tras el intercambio de disparos.

Testigos de negocios cercanos relataron que observaron a dos policías ingresar a la tienda antes de que se escucharan las detonaciones. Minutos después, uno de los oficiales salió auxiliando a su compañero, quien presentaba sangre en las manos, narró el gerente de un restaurante ubicado en las inmediaciones.

Noventa Grados
