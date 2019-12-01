Tiroteo en Arizona deja una persona herida; Patrulla Fronteriza de EU está involucrada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 22:25:35

Phoeniz, Arizona, a 27 de enero de 2026.- Autoridades de Arizona informaron que una persona permanece en estado crítico luego de resultar herida por arma de fuego durante un incidente en el que intervinieron agentes de la Patrulla Fronteriza. El suceso se registró en la comunidad de Arivaca, situada aproximadamente a 16 kilómetros de la frontera con México.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima dio a conocer que trabaja de manera conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para esclarecer los hechos.

Según el informe oficial, elementos del Distrito de Bomberos de Santa Rita acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia y brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada, quien se encontraba bajo custodia. Posteriormente, el herido fue trasladado vía aérea a un hospital regional especializado en trauma para recibir atención médica.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el enfrentamiento.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados en la frontera sur estadounidense, donde los operativos de la Patrulla Fronteriza han generado preocupación y tensiones entre comunidades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos.