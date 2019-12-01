TikTok en EEUU estará mayoritariamente bajo el control de inversionistas locales: CBS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 11:20:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- La empresa china dueña de TikTok llegó a un acuerdo para que sus operaciones en Estados Unidos queden bajo el control mayoritario por inversores de dicho país, a fin de cumplir una orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, firmada en septiembre, según informó la cadena CBS.

De acuerdo con lo establecido, Oracle Corporation y la firma de capital privado Silver Lake tendrán cada una un 15 por ciento de la empresa conjunta estadounidense, mientras que ByteDance, matriz china de TikTok, retendrá menos del 20%.

Los archivos obtenidos por el medio citado, indican que la firma de inversión MGX, de los Emiratos Árabes Unidos, contará también con un 15% de participación y la compañía estadounidense controlará la junta directiva y tendrá la mayoría en las decisiones estratégicas.

En el acuerdo se establece que EEUU tendrá control prioritario sobre el algoritmo de recomendaciones y la moderación de contenido dentro del país.

Además, los datos de los usuarios estadounidenses serán almacenados localmente en una nube gestionada por Oracle.