Tifón deja al menos 5 muertos en Tailandia y daños materiales en Vietnam

Tifón deja al menos 5 muertos en Tailandia y daños materiales en Vietnam
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 08:10:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bangkok, Tailandia, a 28 de agosto 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y 15 más resultaron heridas en el norte de Tailandia debido a los deslizamientos de tierra e inundaciones vinculadas al tifón Kajiki, según informaron autoridades locales.

El fenómeno meteorológico arribó a las costas de Vietnam el pasado 25 de agosto y avanzó hacia Laos y Tailandia con precipitaciones torrenciales.

De acuerdo con el Departamento de Prevención y Lucha contra Desastres (DDPM), las víctimas y los heridos se registraron en 12 provincias del norte, con especial impacto en Nan, Chiang Rai y Mae Hong Son, donde se produjeron inundaciones repentinas que destruyeron puentes y aislaron localidades.

Además, informaron que desde el pasado 24 de agosto al menos siete personas permanecen desaparecidas, y más de mil 800 hogares y 6 mil 300 personas se han visto afectadas.

Kajiki dejó un rastro de daños que comenzó en Vietnam, donde las autoridades ordenaron la evacuación de decenas de miles de personas ante la amenaza de vientos y marejadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 
Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Más información de la categoria
Componen corrido a Alito Moreno tras enfrentamiento con Noroña; canción se vuelve viral
Ataque masivo ruso sobre Kiev deja al menos 15 muertos; hay 4 menores entre las víctimas
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Comentarios