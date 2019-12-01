Tifón deja al menos 5 muertos en Tailandia y daños materiales en Vietnam

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 08:10:55

Bangkok, Tailandia, a 28 de agosto 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y 15 más resultaron heridas en el norte de Tailandia debido a los deslizamientos de tierra e inundaciones vinculadas al tifón Kajiki, según informaron autoridades locales.

El fenómeno meteorológico arribó a las costas de Vietnam el pasado 25 de agosto y avanzó hacia Laos y Tailandia con precipitaciones torrenciales.

De acuerdo con el Departamento de Prevención y Lucha contra Desastres (DDPM), las víctimas y los heridos se registraron en 12 provincias del norte, con especial impacto en Nan, Chiang Rai y Mae Hong Son, donde se produjeron inundaciones repentinas que destruyeron puentes y aislaron localidades.

Además, informaron que desde el pasado 24 de agosto al menos siete personas permanecen desaparecidas, y más de mil 800 hogares y 6 mil 300 personas se han visto afectadas.

Kajiki dejó un rastro de daños que comenzó en Vietnam, donde las autoridades ordenaron la evacuación de decenas de miles de personas ante la amenaza de vientos y marejadas.