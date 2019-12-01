Terremoto magnitud 7.6 azota el norte de Japón; se activa alerta de tsunami

Terremoto magnitud 7.6 azota el norte de Japón; se activa alerta de tsunami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 10:13:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tokio, Japón, 8 de diciembre del 2025.- Un terremoto de magnitud 7.6 estremeció el norte de Japón la noche de este domingo, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir una alerta de tsunami de hasta 3 metros y ordenar la evacuación de más de 13 mil personas, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales ni daños materiales.

El sismo se registró a las 23:15 horas, tiempo local, con epicentro frente a las costas de la prefectura de Aomori y a una profundidad de 50 kilómetros, según datos oficiales de las autoridades meteorológicas.

En la ciudad de Hachinohe, el movimiento alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de siete niveles, mientras que en los municipios de Oirase y Hashikami se reportó un nivel 6 inferior, lo que indica un alto potencial destructivo.

El temblor se percibió en gran parte del país, desde el norte hasta el centro y este del territorio, incluyendo Tokio, donde se registró una intensidad nivel 2.

La JMA activó la alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, mientras que también emitió alertas de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Asimismo, se lanzó un aviso general por posibles variaciones del nivel del mar en toda la costa del Pacífico japonés.

Autoridades locales instaron a la población a alejarse inmediatamente de las zonas costeras y trasladarse a refugios seguros. Hasta el momento, más de 13 mil personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi han sido llamadas a evacuar de forma preventiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios