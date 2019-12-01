Terremoto magnitud 7.6 azota el norte de Japón; se activa alerta de tsunami

Tokio, Japón, 8 de diciembre del 2025.- Un terremoto de magnitud 7.6 estremeció el norte de Japón la noche de este domingo, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir una alerta de tsunami de hasta 3 metros y ordenar la evacuación de más de 13 mil personas, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales ni daños materiales.

El sismo se registró a las 23:15 horas, tiempo local, con epicentro frente a las costas de la prefectura de Aomori y a una profundidad de 50 kilómetros, según datos oficiales de las autoridades meteorológicas.

En la ciudad de Hachinohe, el movimiento alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de siete niveles, mientras que en los municipios de Oirase y Hashikami se reportó un nivel 6 inferior, lo que indica un alto potencial destructivo.

El temblor se percibió en gran parte del país, desde el norte hasta el centro y este del territorio, incluyendo Tokio, donde se registró una intensidad nivel 2.

La JMA activó la alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, mientras que también emitió alertas de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Asimismo, se lanzó un aviso general por posibles variaciones del nivel del mar en toda la costa del Pacífico japonés.

Autoridades locales instaron a la población a alejarse inmediatamente de las zonas costeras y trasladarse a refugios seguros. Hasta el momento, más de 13 mil personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi han sido llamadas a evacuar de forma preventiva.