Terremoto de magnitud 7.8 sacude Rusia; emiten alerta de tsunami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:03:42
Moscú, Rusia, 18 de septiembre de 2025.- Un sismo de magnitud preliminar 7.8 se registró este jueves en Rusia, con epicentro a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico, ocurrido a una profundidad de 10 kilómetros, se sintió con gran intensidad en la provincia, que apenas días atrás había experimentado otro fuerte temblor.

Tras el evento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por la posible generación de olas peligrosas en las costas cercanas.

Las autoridades locales y organismos de monitoreo internacional mantienen vigilancia permanente en la zona para evaluar riesgos y posibles afectaciones, sin que hasta el momento exista mayor información.

