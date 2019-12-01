"Temeraria y cruel", salida de EEUU de 66 organizaciones internacionales: Amnistía Internacional

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- La organización civil (ONG), Amnistía Internacional (AI), calificó como una decisión “temeraria” y “racista” el anuncio del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales.

En ese sentido, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la organización, afirmó que la decisión constituye “una agresión vengativa y temeraria contra la legitimidad y la integridad de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas que ha sido la base de la cooperación global en los últimos 80 años”.

“Ha sido un anuncio falaz, puesto que Estados Unidos ya se había desvinculado de muchos de estos organismos y decidido retirar la financiación a agencias clave de la ONU”, señaló la activista.

Asimismo, Guevara Rosas alertó de un “cruel desprecio” hacia el derecho internacional y los compromisos globales en ámbitos como el desarrollo, la igualdad de género, la protección de la infancia y la lucha contra la crisis climática.

En ese sentido, destacó la retirada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al que calificó de “vital en la lucha contra la violencia de género y la defensa de millones de mujeres y niñas de todo el mundo”.

Además, AI criticó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya citado los “mandatos de diversidad, equidad e inclusión” para justificar algunas salidas, entre ellas la del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, lo que calificó como “un acto deliberado de racismo y sabotaje institucional”.

Por último, Guevara Rosas consideró que una de las salidas más graves es la de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una decisión “sin precedentes” que convertiría al país en el único en abandonar ese marco global.