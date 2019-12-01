Suspenden despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos por fallas de comunicación

Suspenden despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos por fallas de comunicación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 15:57:47
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Washington, Estados Unidos, a 13 de noviembre de 2026.- Una interrupción en los sistemas de comunicación del tráfico aéreo provocó la paralización de los vuelos de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos, luego de que las autoridades federales determinaran que era necesario aplicar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de las operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una orden para mantener en tierra todas las aeronaves que tenían previsto despegar, mientras se investiga el origen de las fallas que afectan a los centros de control aéreo del país.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el problema de comunicación impactó a los centros encargados de coordinar el tráfico aéreo, por lo que personal técnico de la FAA trabaja para restablecer las operaciones.

La restricción contempla los vuelos nacionales de salida, mientras que las aeronaves que ya se encuentran en el aire pueden continuar sus trayectos. En tanto, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados de manera individual.

La dependencia no precisó cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni cuándo podrían reanudarse los despegues, por lo que la situación mantiene en incertidumbre a pasajeros y aerolíneas.

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