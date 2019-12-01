Surge nueva amenaza a la salud mundial; resistencia a antibióticos crece 40%, alerta la OMS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 13:20:23

Ginebra, Suiza, a 13 de octubre 2025.- La resistencia a los antibióticos creció un 40 por ciento entre 2018 y 2023, lo que representa una de las grandes amenazas sanitarias del futuro, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La resistencia a los antimicrobianos está creciendo a un ritmo más rápido que los avances de la medicina moderna”, advirtió el experto médico y director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acuerdo con los últimos reportes del Sistema de Supervisión de Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS), de la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de cada seis infecciones de las bacterias a las que esta red hace seguimiento mostraron resistencia a tratamientos con antibióticos.

Según los datos obtenidos, la situación es especialmente alarmante en regiones como África, donde una de cada cinco infecciones mostró resistencia a los antibióticos, o en Asia y Oriente Medio, donde la tasa es de una de cada tres.

Se detalló que, para el estudio se testaron 22 antibióticos utilizados comúnmente para infecciones del tracto urinario, el gastrointestinal, el sistema sanguíneo o para tratar la gonorrea.

En dicha investigación se pone a prueba la resistencia de ocho bacterias igualmente frecuentes en ese tipo de infecciones, entre ellas la E.coli, la salmonella, el estafilococo aureus o el estreptococo pneumoniae.