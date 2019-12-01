Suiza financiará 12 proyectos para reconstruir Ucrania; se centran en infraestructura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 08:50:48
Berna, Suiza, a 28 agosto 2025.- El gobierno de Suiza presentó una lista con 12 proyectos liderados por empresas suizas para financiar la reconstrucción de Ucrania.

Cabe mencionar que entre los planes figuran principalmente obras de infraestructuras en los sectores de la energía, la vivienda y el transporte público.

Además, hay un proyecto para el desminado del territorio ucraniano, del que se encargará la Fundación Suiza del Desminado, que tendrá a su cargo la construcción de un taller de mantenimiento y reparación de máquinas utilizadas para ese fin, así como para la adquisición de herramientas modernas.

El Gobierno suizo detalló que el presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos (107 millones de euros) y han sido atribuidos a proyectos examinados conjuntamente por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania.

Del recurso mencionado, las autoridades financiarán 93 millones de francos y el resto será cubierto por empresas suizas y socios ucranianos.

Se informó que las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año, según el plan acordado.

