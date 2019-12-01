Sostiene Donald Trump llamada con Delcy Rodríguez; la califica como "una persona fantástica"

Sostiene Donald Trump llamada con Delcy Rodríguez; la califica como "una persona fantástica"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 21:03:32
Washington, Estados Unidos, a 14 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este miércoles sostuvo “una larga conversación” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que la relación bilateral atraviesa un buen momento.

Desde el Despacho Oval, el mandatario comentó ante la prensa: "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien"

Asimismo, el mandatario republicano adelantó que este jueves recibirá en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Cabe resaltar que Delcy Rodríguez, fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, y asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el pasado 3 de enero en Caracas a su líder y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

