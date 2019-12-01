Sismo frente a las costas de Perú coincide con visita del papa León XIV

Sismo frente a las costas de Perú coincide con visita del papa León XIV
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:21:06
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Chiclayo, Perú, a 13 de noviembre de 2026.- La actividad sísmica registrada frente al litoral peruano generó atención este viernes, luego de que un movimiento telúrico de magnitud 5.8 se presentara en aguas del océano Pacífico, sin afectar las actividades que el papa León XIV realiza en el país sudamericano como parte de su visita apostólica.

De acuerdo con los reportes, el epicentro se localizó frente a la región de Ica, al sur de Perú, en una zona alejada de Chiclayo, ciudad donde el pontífice tenía programadas diversas actividades religiosas.

El movimiento ocurrió alrededor de las 11:43 horas y fue reportado con una magnitud de 5.8 por los registros internacionales, mientras que el Instituto Geofísico del Perú informó una magnitud de 5.9 y señaló que el temblor alcanzó una intensidad de IV en San Juan de Marcona.

Pese a la coincidencia con la visita papal, el sismo no interrumpió la agenda de León XIV, quien durante esa jornada encabezó una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, ante la presencia de miles de fieles.

Asimismo, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano y los primeros reportes no dieron cuenta de daños materiales ni personas afectadas.

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