Sismo de magnitud 7.7 sacude Panamá; activan alerta de tsunami en el Pacífico

Sismo de magnitud 7.7 sacude Panamá; activan alerta de tsunami en el Pacífico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:19:20
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Tonosí, Panamá, a 9 de octubre 2026.- Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Panamá durante la tarde del 9 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Según usuarios de redes sociales, el terremoto pudo sentirse en la Ciudad de Panamá,  donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

Además, debido a la magnitud del sismo se activó la alerta de tsunami en varios puntos del Pacífico, incluso en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.

Igualmente se registraron múltiples réplicas, algunas de hasta magnitud 6.0, por lo que las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

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