Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 11:46:30

Lima, Perú, a 21 de noviembre 2026.- Un sismo de magnitud 6.7 sacudió la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima.

Al corte de esta edición, no se reportan daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros.

Además, señaló que el terremoto alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido entre “un poco fuerte” en las zonas cercanas al epicentro.

Cabe recordar que Perú está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial.