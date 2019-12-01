Sindicatos franceses llaman a huelga tras rechazar oferta de aumento salarial de Macron

Sindicatos franceses llaman a huelga tras rechazar oferta de aumento salarial de Macron
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 14:19:17
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París, Francia, a 9 de noviembre 2026.- Los líderes de los principales sindicatos franceses rechazaron los anuncios de aumento salarial realizados por el presidente Emmanuel Macron, por lo que llamaron a huelga a nivel nacional.

Previamente, el Gobierno francés anunció una serie de medidas como respuesta a las protestas contra el encarecimiento del costo de la vida que sacudieron al país en el último mes.

Además, el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, anunció que adelantaría la subida prevista del ⁠salario mínimo de enero de 2027 a diciembre de este año.

No obstante, la líder del primer sindicato francés, CFDT, Marylise Léon, estimó sin embargo que el aumento era "insuficiente”.

"Nos ha anunciado 23 euros de subida del salario mínimo el 1º de diciembre, cuando sabemos que, en principio, el salario mínimo debería aumentar automáticamente 18 euros el 1º de enero", abundó su par de la central CGT, Sophie Binet, que habló de "migajas".

Por lo anterior, la representante de los trabajadores llamó "al conjunto de trabajadores, jubilados y jóvenes" a una huelga general el 17 de noviembre.

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