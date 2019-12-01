Siguen los incendios forestales en Chile; van 20 personas fallecidas

Santiago de Chile, Chile, a 19 de enero de 2026.- Los incendios forestales que afectan al sur de Chile continúan fuera de control y ya han dejado un saldo de 20 personas fallecidas, además de poblados enteros devastados. Este lunes, las llamas se extendieron hacia una nueva región, complicando aún más las labores de emergencia.

En las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, los bomberos y equipos de emergencia enfrentan por tercer día consecutivo siniestros que han arrasado aproximadamente 35 mil hectáreas y provocado la destrucción o daños en más de mil viviendas.

Desde Ñuble, el presidente Gabriel Boric informó que parte de la emergencia ha sido contenida, aunque persisten focos activos. “Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos y están en combate intenso”, señaló el mandatario durante un balance ofrecido la tarde del lunes.

Sin embargo, Boric advirtió sobre la aparición de nuevos incendios en la región de La Araucanía, situación que, según explicó, “implica necesariamente dividir fuerzas”. Esta región colinda con Biobío, hasta ahora la zona más golpeada por el fuego, donde localidades como Lirquén y Penco resultaron prácticamente arrasadas.

En el más reciente informe oficial, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó una nueva víctima fatal en Biobío, elevando a 20 el número total de fallecidos. La mayoría de las muertes se registró en Lirquén y Penco, donde el incendio avanzó con extrema rapidez durante la madrugada del domingo.