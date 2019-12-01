Siguen las negociaciones entre Irán y EU en Pakistán; se esperan próximas reuniones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:29:18

Islamabad, Pakistán, a 16 de abril de 2026.- Tras varios días de tensión, Estados Unidos e Irán continúan intercambiando mensajes indirectos con la mediación de Pakistán, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del alto el fuego temporal que ambas partes pactaron la semana pasada.

Aunque la tregua sigue vigente por ahora, Washington no contempla solicitar una extensión formal una vez que venza el próximo martes. En contraste, Israel ha dejado abierta la posibilidad de prolongar este cese de hostilidades, lo que refleja diferencias en las posturas de los actores involucrados.

Desde la Casa Blanca se confirmó que ya se trabaja en la organización de un segundo ciclo de negociaciones con Teherán, nuevamente con Islamabad como sede. Estas conversaciones surgen en un contexto de presión, luego de que el gobierno iraní advirtiera que podría bloquear el tránsito marítimo en el mar Rojo si no se levanta el bloqueo naval impuesto a sus puertos.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que los contactos diplomáticos siguen en curso, aunque aclaró que aún no existe un anuncio oficial sobre las nuevas reuniones. A pesar de ello, afirmó que la administración encabezada por Donald Trump mantiene una visión optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Irán reiteró su disposición a mantener el diálogo, en un escenario de atención internacional marcado por el impacto del conflicto en la economía global. La tregua, que entró en vigor el pasado 8 de abril, es vista como una oportunidad clave para frenar la escalada.

Asimismo, el canciller iraní Abbas Araghchi sostuvo un encuentro con una delegación paquistaní liderada por el jefe del ejército, Asim Munir, reforzando el papel de Islamabad como intermediario.

De acuerdo con la cancillería iraní, los contactos con la parte estadounidense continúan realizándose a través de los canales facilitados por Pakistán, lo que mantiene abiertas las posibilidades de negociación en un momento decisivo para la región.