Si Putin no se reúne con Zelenski pronto, habrá sanciones suplementarias de Francia y Alemania en contra de Rusia

Toulun, Francia, a 29 de agosto de 2025.- Este viernes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, dieron una rueda de prensa en la que indicaron que si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se reúne con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de aquí al lunes, habrá sanciones suplementarias contra Rusia por parte de ambos países.

“Si no se reúne con Zelensky de aquí al lunes, eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado, a Trump”, indicó Macron, agregando que “esto no puede quedar sin respuesta.”

"Hablaremos ambos con el presidente Trump y si constatamos la semana próxima que, de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias contra Rusia”, señaló Macron.

El canciller alemán, dijo al respecto, que Putin no tiene ninguna voluntad de realizar la reunión con Zelenski que había prometido a Trump, ya que afirma que las condiciones previas que puso para que se dé la plática y el inicio a un alto al fuego, son absolutamente inaceptables.

Para terminar la rueda de prensa, Macron y Merz, afirmaron que tendrán una reunión la siguiente semana, con los líderes de al menos 30 países, los cuales están dispuestos a dar garantías de seguridad a Ucrania, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad a una reanudación del conflicto con Rusia una vez que este se termine.