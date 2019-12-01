Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 12:19:36

Shenzhen, China, a 17 de noviembre 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a su homólogo chino a que visite México en 2028, año en el que el país será sede de la cumbre para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Lo anterior, tras agradecerle al jefe de Estado la invitación para asistir al evento internacional que se realiza por tercera vez en Shenzhen.

Asimismo, la mandataria mexicana mencionó que la relación bilateral de ambas naciones entró en una nueva era como resultado de los profundos lazos de amistad y principios compartidos.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recordó que en 2027 se cumplen 55 años de la relación diplomática entre México y China y ambas naciones coinciden en establecer una colaboración para el desarrollo y prosperidad compartida.

Igualmente, recalcó el deseo de la República Mexicana de favorecer acuerdos multilaterales en el mundo.