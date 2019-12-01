Serán liberados los surcoreanos que fueron detenidos durante redada migratoria en Georgia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:18:58
Atlanta, Georgia, a 11 de septiembre de 2025.- Los trabajadores surcoreanos que fueron detenidos el pasado 4 de septiembre durante una redada migratoria en Estados Unidos, serán liberados, pero se repatriarán a Seúl, así lo dio a conocer el presidente del país asiático, Lee Jae-myung.

Entre las 475 personas que fueron detenidas en una planta de baterías Hyundai-LG, la mayoría de ellas, eran surcoreanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió no expulsar del país a los detenidos, pero Seúl tomó la decisión de repatriarlos, debido a que se encuentran en estado de shock tras haber sido esposados y encadenados, según información del Ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun.

"Debido a su estado de shock y agotamiento, sería preferible que regresaran primero a casa y luego volvieran a Estados Unidos para trabajar más adelante", expresó Hyun.

Por ello, Corea del Sur, envió un Boeing 747-8l de Korean Air, donde serán llevados los trabajadores a Seúl.

Asimismo, el presidente Lee dijo durante una rueda de prensa, que después de esta acción del gobierno estadounidense, podría haber un impacto significativo para próximas inversiones.

"El incidente podría tener un impacto significativo en las decisiones de inversión futuras, en particular a la hora de evaluar la viabilidad de operaciones directas en Estados Unidos", indicó.

