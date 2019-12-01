Senado de EEUU aprueba presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional pero excluye a ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:44:27

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de marzo 2026.- El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para aprobar el presupuesto suficiente para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la madrugada del 27 de marzo y con vota a viva voz, los legisladores federales avalaron el proyecto para financiar a casi todas las agencias de la dependencia que se mantuvo cerrada desde el pasado 14 de febrero.

Cabe señalar que, los demócratas condicionaron su apoyo al proyecto presupuestal; en ese sentido, exigieron cambios en el funcionamiento de ICE, entre los que se encuentran la necesidad de órdenes judiciales para detenciones o registros en domicilios y que los agentes no lleven máscaras que dificultaran su identificación y que porten cámaras corporales.

Tras la votación, el líder del partido liberal en la Cámara Alta, Chuck Schummer declaró que sus copartidarios no iban a apoyar el financiamiento de las autoridades migratorias que actúen al margen de la ley.

“Los demócratas del Senado fueron claros: no a un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza que actúen al margen de la ley”, dijo.